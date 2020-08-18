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Аргументы Недели Общество 13+

Матч Кубка России «Челябинск» - «Носта» – отменён

, 15:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Матч Кубка России «Челябинск» - «Носта» – отменён

Игру отменили из-за карантина.

Решением Российского футбольного союза матч 1/128 финала Бетсити Кубка России между футбольными клубами «Челябинск» и «Носта» (Новотроицк), запланированный на 19 августа, не состоится в связи с тем, что новотроицкая команда находится на карантине.

КЕ