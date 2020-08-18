Против Трампа: «Нерон бренчал на волынке, когда горел Рим. Дональд Трамп играет в гольф»

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18 августа 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Как жить и кто убил Кеннеди

Фото: RT

Журналист Карина Орлова о первой онлайн Национальной Демократической Конвенции в США.

«Нерон бренчал на волынке, когда горел Рим. Дональд Трамп играет в гольф» — так Берни Сандерс охарактеризовал ответ Администрации Трампа на пандемию коронавируса, выступая на Национальной Демократической Конвенции, которая открылась — впервые в истории в формате онлайн, в понедельник.

Сандерс и Мишель Обама стали главными спикерами первого дня. Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа.

«Президентство не меняет человека, оно раскрывает человека. Что ж, эти выборы могут раскрыть, кем мы являемся как нация», — сказала Обама. «Дональд Трамп — несоответствующий нашей стране президент. Он не тот человек, который нужен Америке как президент… На этих выборах мы должны голосовать так, как будто наши жизни зависят от этого голосования… Тем кто не верит, что все может стать еще хуже, я скажу, что может и станет, если мы не изменим положение вещей сейчас».

Сандерс тоже выступил отлично, указав на то, что Дональд Трамп встал на авторитарный путь и ведет страну вниз по нему.

Третьим звездным спикером стал кандидат на республиканских президентских праймериз в 2016 году, бывший губернатор Огайо Джон Кейсик — всю жизнь являющийся республиканцем, который в этом году призывает голосовать за Байдена. Выступление Кейсика — сигнал умеренным республиканцам и избирателям неопределившихся штатов. Кейсик, кстати, сказал, что не сомневается, что Байден не встанет на левый путь, в чем его пытается обвинить Трамп.

Ведущей конвенции стала Ева Лонгория. Из других селебрити ожидается в ближайшие дни Билли Айлиш. Слоган конвенции — «Мы, народ» (этими словами начинается преамбула к американской конституции).

Выступала и жительница Аризоны, чей отец, сторонник Трампа, умер от коронавируса. Наслушавшись своего президента о том, что коронавирус не страшен, мужчина пошел в караоке, как только власти штата, опять же по призыву Трампа, сняли ограничения в мая. Через несколько дней он попал в больницу. Умер за пять дней.

Помимо коронавируса, главными темами выступлений стали падение экономики, атака Трампа на Почту Америки в попытке сорвать голосование по почте и расовая несправедливость. Конвенция будет продолжаться до четверга. В среду сенатор Камала Харрис примет номинацию в качестве кандидата в вице-президенты. В четверг номинирован будет Джо Байден. В целом, демократы в этом году делают ставку на протестное голосование. Пара Байден-Харрис по свежим опросам Washington Post-ABC обходит Трампа-Пенса на 12 п.п.: 53% против 41%. И каждые 6 из 10 опрошенных, которые сказали, что отдадут голос за Байдена, заявили, что будут голосовать таким образом против Трампа.