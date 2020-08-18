Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Сочи в Хостинском районе фура сбила школьницу

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

В Сочи в Хостинском районе фура сбила школьницу
фото: pixabey

В Сочи в Хостинском районе фура сбила школьницу на улице Измайловской. Грузовой транспорт совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу. В момент аварии с ней находилась мать, однако она не успела взять дочь за руку.

В результате аварии девочку госпитализировали с травмами. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЕСт

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью