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18 августа 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

В Сочи в Хостинском районе фура сбила школьницу на улице Измайловской. Грузовой транспорт совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу. В момент аварии с ней находилась мать, однако она не успела взять дочь за руку.

В результате аварии девочку госпитализировали с травмами. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.