Телеграм-каналы пишут, что российский Бесогон - режиссер Михалков может попасть под персональные санкции США

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Инсайдерские телеграм-каналы пишут, что Никита Сергеевич Михалков рискует оказаться в обновленном SDN листе, то есть в списке лиц, попадающих под персональные санкции США.

В таком случает американским гражданам будет официально запрещено вести какие-либо дела с Никитой Сергеевичем, ну а Европа скорее всего поддержит это решение. Озвучивается несколько версий причин включения Михалкова в SDN лист. Одна из них, например, его откровенные антизападные высказывания и распространение фейков про вакцинацию COVID-19 на ресурсах Google.

Еще одна причина - тандем Михалкова и Константина Малофеева, когда оба синхронно выступали за блокировку YouTube на территории РФ после санкций в отношении телеканала Царьград. Ну и напоследок - деньги беглого олигарха Сергея Курченко, которые в изобилии поступают известному кинорежиссеру, пишет канал «Компромат».

Все это станет серьезным ударом по кинобизнесу Михалкова, ведь пропаганда пропагандой, а быть отрезанным от мировых рынков, денег и связей явно не входило в его планы на жизнь.