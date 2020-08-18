В ЗСК обсудили изменения в программе развития краснодарского водоканала

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко организовано мероприятие, участники которого обсудили изменения в инвестиционную программу ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Краснодара. Совещание провел заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Жилищиков.

В обсуждении вопросов, связанных с совершенствованием программы развития краснодарской системы водоснабжения и водоотведения приняли участие представители региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края, департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара и общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал».

Иван Жилищиков, начиная разговор, обратил внимание, что краевой центр стремительно развивается и вместе с этим также должны развиваться все инженерные сети и коммуникации, в том числе и всё связанные с водоснабжением и водоотведением.

— Как вы знаете, губернатором края поставлена задача в ближайшее время построить в Краснодаре медицинский кластер, в городе активно продолжается и жилая застройка. Водопотребление будет увеличиваться, поэтому необходимо модернизировать имеющиеся инженерные сети и в целом увеличивать мощности краснодарского водоканала. Для этого необходимо, в том числе проводить переоценку запасов воды, – подчеркнул зампредседателя комитета ЗСК.

Участники совещания обсудили возможные пути реализации поставленной задачи. В частности, представители департамента городского хозяйства отметили, что готовятся изменения в нормативные документы, идёт этап разработки и согласования соответствующих техзаданий. Представители водоканала рассказали, что также работают в этом направлении. Заместитель руководителя региональной энергетической комиссии Сергей Шуляк выразил готовность предоставить все необходимые разъяснения ведомства и оказывать помощь в работе.

По словам Ивана Жилищикова, вопрос развития сетей водоснабжения города профильный комитет будет держать на постоянном контроле. На совещании были обозначены сроки подготовки документов для внесения изменений в инвестиционную программу ООО «Краснодар Водоканал» (до конца августа).