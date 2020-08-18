В Краснодаре выясняют причины массовой гибели мальков осетровых в реке Кубань

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18 августа 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Telegram-канал ИнформБюро-ЮФО

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора взяли пробы воды и грунта в реке Кубань в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Накануне здесь были обнаружены тысячи мертвых мальков осетровых и погибшие птицы. На исследование также был отправлен труп дикой утки.

Причины массовой гибели рыбы и птиц станут известны после проведения лабораторных исследований. Предварительные результаты позволяют полагать, что птицы и мальки погибли не от болезни.

– По результатам исследований в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» получен предварительный диагноз, который исключает такое заболевание, как грипп птиц, – сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея. Результаты остальных исследований не получены.

В ведомстве также напомнили жителям края, что для предотвращения возможного распространения заразных болезней животных и птиц, при обнаружении трупов животных, птицы и рыбы следует немедленно обращаться в ветеринарные службы городов или районов.