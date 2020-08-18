На Варшавском шоссе мотоциклист получил травмы в ДТП

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18 августа 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Мотоциклист получил травмы в ДТП на Варшавском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Медики в настоящее время осматривают раненого и принимают решение о госпитализации.

После ДТП Варшавское шоссе было перекрыто. В причинах дорожного инцидента разбираются инспекторы ДПС. В ГУ МВД по России уточняют, что рядом с домом №11 столкнулись три автомобиля и мотоцикл.