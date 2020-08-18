В Советской Гавани появится терминал для перевалки сжиженного газа

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18 августа 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В ближайшее время на берегу бухты Эгге ожидается начало строительства терминала для перевалки сжиженного газа.

Положительное заключение Главгосэкспертизы получила компания «Ремсталь» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов в морском порту Советская Гавань, сообщают в пресс-службе администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива.

В год комплекс будет пропускать до 1 миллиона тонн, работа будет вестись круглогодично. Сжиженный газ будет приходить из месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока для дальнейшей отправки покупателям по морю и железной дороге.

Ранее в «Ремстали» сообщали, что на место будущего терминала уже доставляют оборудование для сооружения эстакады. Она поможет сливать в емкости для хранения сжиженный газ одновременно с двух составов – в каждом по 26 цистерн.

Отметим, что в настоящее время в ДФО работает только один завод по сжижению газа, он находится неподалеку от сахалинского города Корсаков. Второй завод должен быть построен в Хабаровском крае – рядом с поселком Де-Кастри Ульчского района. Его строительство предполагается начать в 2027 году.