Сотрудник полиции спас упавшего под поезд человека
18 августа 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
В московском метрополитене на станции Курская мужчина приблизился к краю ограждения и потерял равновесие. Сотрудник полиции быстро отреагировал на событие, дал сигнал машинисту об экстренном торможении и спас гражданина, вытащив его на платформу.
Мужчине вызвали скорую помощь. Впоследствии молодой человек рассказал, что несколько дней не спал из-за проблем на работе и в какой-то момент перестал ориентироваться в пространстве. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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