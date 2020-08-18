Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Сотрудник полиции спас упавшего под поезд человека

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Сотрудник полиции спас упавшего под поезд человека
фото: pixabey

В московском метрополитене на станции Курская мужчина приблизился к краю ограждения и потерял равновесие. Сотрудник полиции быстро отреагировал на событие, дал сигнал машинисту об экстренном торможении и спас гражданина, вытащив его на платформу. 

Мужчине вызвали скорую помощь. Впоследствии молодой человек рассказал, что несколько дней не спал из-за проблем на работе и в какой-то момент перестал ориентироваться в пространстве. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ЕСт

В мире

Назван вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в случае их вторжения в Белоруссию

Назван вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в случае их вторжения в Белоруссию

Обозначен срок, за который Российская Федерация разгромит войска Североатлантического альянса в случае их нападения на Белоруссию. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью