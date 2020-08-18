Сотрудник полиции спас упавшего под поезд человека

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18 августа 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В московском метрополитене на станции Курская мужчина приблизился к краю ограждения и потерял равновесие. Сотрудник полиции быстро отреагировал на событие, дал сигнал машинисту об экстренном торможении и спас гражданина, вытащив его на платформу.

Мужчине вызвали скорую помощь. Впоследствии молодой человек рассказал, что несколько дней не спал из-за проблем на работе и в какой-то момент перестал ориентироваться в пространстве. Сейчас его жизни ничего не угрожает.