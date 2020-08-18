Депутат МГД Картавцева: Быстрая диагностика в центрах «Мои документы» пользуется популярностью

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18 августа 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 2000 человек посетили диагностические комплексы в центрах госуслуг «Мои документы», а популярность диагностических комплексов подтверждает их необходимость, считает депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

«Диагностические комплексы начали работать всего несколько дней назад, но уже стали популярны. Сейчас, когда пандемия позади, нам пора подумать о простой регулярной заботе о здоровье. Я напоминаю пациентам, что практически любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Регулярные профилактические осмотры могут помочь обнаружить заболевание на ранней стадии», - отметила Лариса Картавцева.

«Предварительная диагностика включает в себя измерение артериального давления, анализ выдыхаемого воздуха, взвешивание, определение состава тела – процент воды, мышц, жира и т.д. Я сама проходила эту диагностику, на самом деле очень интересно, когда тебе выдают потом документы после прохождения осмотра. Можно получить и на руки сразу распечатку, и можно, чтобы все данные пошли в электронную карту. Это тоже интересно. То есть получаешь результат и все видишь, определенную корректировку. И если есть какие-то отклонения, то человек должен задуматься и соответственно обратиться к своему врачу», - объяснила депутат МГД.

Она также отметила, что по количеству проведенных обследований сегодня лидирует флагманский офис ЮАО, далее следуют центры госуслуг районов Новогиреево и Строгино.

«Москвичи отмечают удобство диагностических комплексов, а также их современный интересный дизайн. Людям нравится, что можно прийти решить деловой вопрос с документами, а заодно пройти базовое медицинское обследование», - пояснила Лариса Картавцева.

Напомним, предварительная запись на медицинский осмотр в «Моих документах» не требуется. Если же будет выявлена какая-то проблема со здоровьем, то человек сможет отправиться на приём к своему лечащему врачу в поликлинике с предварительными данными базового обследования.