К концу 2020 года в Западном округе Краснодара появится детский сад

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18 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Кубань», детский сад, краснодар, евгений первышов ]

Евгений Первышов в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства детского сада по нацпроекту "Демография" на улице им. Калинина в Краснодаре. По словам главы города, монолитные работы завершены, начинаются работы по благоустройству прилегающей территории и внутренней отделке. Он также заверил, что детский сад будет сдан в эксплуатацию в конце этого года, а уже в начале 2021 он сможет принять детей.

Проект детского сада представляет собой три блока по два этажа каждый. На первом этаже будут располагаться 4 групповые ячейки (2 из них - ясельные), пищеблок и медпункт. На втором - залы для музыкальных и спортивных занятий. Планируется обустройство лифта для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к саду территории расположат игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы для прогулок детей на свежем воздухе.

Строительство детского сада началось в 2019 году. Его подрядчиком выступает ООО "Каскад". Сейчас на объекте работают 58 человек и 2 единицы спецтехники. Площадь земельного участка для всего детского сада составляет 7 тыс. кв. м, самого здания - 4,3 тыс. кв. м.

Администрация города напоминает, что на их официальном портале есть специальный раздел, в котором собраны все строящиеся, проектируемые, планируемые к проектированию школы и детские сады города.