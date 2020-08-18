В Перми по делу «о чучеле Путина» инженера Александра Шабарчина приговорили к 2 годам колонии

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18 августа 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: oreanda.ru

Ленинский районный суд Перми приговорил по делу "чучела Путина" Александра Шабарчина к 2 годам колонии. Другому активисту Даниле Васильеву назначили год условно, третий фигурант Александр Эткин был оправдан.

Активисты примотали чучело с лицом президента к столбу с надписью: "Лжец" и "Военный преступник". Их обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц.

«Несменяемость власти приводит к деградации страны. Вместо того чтобы отремонтировать больницы, они строят ракеты. Вместо того чтобы строить социальные объекты, мы почему-то производим оружие. Приоритет государства – непонятные военные кампании по всему миру. Вместо социальной помощи и льгот. Я - инженер и всю свою сознательную жизнь я приносил пользу обществу. Но таким как я нет места в этой стране. Молодые люди не видят своего будущего и процветания государства. Все, что сейчас происходит, – затыкание ртов несогласных, а также введение антинародных законов. Я пытался высказываться иначе, но меня не слышали и эта моя акция- мой одиночный пикет, это мой мирный протест, который не принес никакого вредя людям», - сказал Александр Шабарчин, который на суде выступил с обвинительной речью и взял всю вину за содеянное на себя.

У здания суда собрались неравнодушные, недовольные приговором по делу. Они кричат: "Позор!", сообщает канал "Readovka".