В Минздраве сообщили, что увеличился спрос на пластические операции по сравнению с летом прошлого года
18 августа 2020, 13:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
После снятия ограничений популярными пластическими операциями стали блефаропластика, ринопластика и маммопластика. Между тем спрос на липосакцию вырос незначительно. Об этом сообщила главный внештатный пластический хирург Министерства здравоохранения России Наталья Мантурова. Специалист отметила, что пластические хирурги столкнулись с новыми обязанностями.
"Теперь мы вынуждены анализировать и проверять дополнительные данные в отношении всех пациентов: в обязательном порядке выполняем ПЦР-диагностику, анализы на коронавирус, КТ-исследования", - сообщила эксперт. Мантурова пояснила, что многие люди перенесли коронавирусную инфекцию бессимптомно, и совершенно случайно перед проведением операции в анализах у пациентов находят антитела.
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