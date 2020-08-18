В Челябинске пройдет мультимедийная выставка «Память поколений»

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18 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы челябинского парка «Россия — моя история»

Выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» примет парк «Россия — моя история».

Челябинский парк станет частью масштабного федерального проекта «Память поколений», мультимедийные выставки будут открыты в 23 регионах, наш город станет первым. Южноуральцы смогут увидеть более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века. Картины Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова оживут с помощью современных цифровых технологий и превратятся в мини-новеллы.

Как сообщает пресс-служба парка, это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачсрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения.

Посетители выставки узнают о малоизвестных подвигах на фронте и в тылу, многие мифы о войне будут развенчаны. К открытию выставки организаторы готовились более полугода. Экспозиция состоит из 8 тематических залов, она объединила собрания 45 музеев страны. Проект стал продолжением выставки «Память поколений», которая проходила в московском «Манеже» с 4 ноября по 10 декабря 2019 года. Тогда выставку посетили более 250 тысяч человек.

В Челябинске выставка развернется на площадке исторического парка «Россия — моя история» (ул. Труда, 183) с 3 сентября. Она продлится два месяца.