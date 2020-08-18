Собянин осмотрел ход строительства нового корпуса клиники «Хадасса»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса клиники Hadassah в Московском международном медицинском кластере (МММК) «Сколково».

«Международный медицинский кластер продолжает развиваться и строиться. В настоящее время работает клиника - диагностический центр Hadassah, рядом строится терапевтический корпус. По большому счету - это многофункциональная клиника с хирургическими, с палатами. Также с четырьмя линейными ускорителями для лечения онкологических заболеваний», - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что в настоящее время в проектировании находится еще четыре различных корпуса.

«Сегодня начинается строительство гостиничного комплекса, рядом «Сколково» развивает свою инфраструктуру. Так что медицинский центр растет потихоньку, и, как я думаю, большими темпами, более быстрыми, но тем не менее проект остается не только живым, но и динамично развивающимся», - отметил он.

Кроме того, Сергей Собянин выразил благодарность врачам за работу в период пандемии.

«Хотел поблагодарить Московский международный медицинский кластер за участие в борьбе с пандемией. За время начала такого серьезного уровня заболевания в Москве проведены десятки различных семинаров, в которых приняли участие тысячи врачей, в том числе и принимали участие специалисты высокого уровня из Израиля, Италии, Франции и других стран. По сути дела, здесь был создан международный центр обмена опытом между российскими врачами и лучшими специалистами международного уровня», - заключил мэр Москвы.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, в здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения. Также в клинике будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты получат полный спектр необходимой им медицинской помощи в одном месте.

Отмечается, что мощность корпуса составит свыше 50 тыс. процедур в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 тыс. процедур в год. В корпусе будет развернуто 64 койки.

В настоящее время завершено возведение основного каркаса здания терапевтического корпуса. На объекте ведутся кровельные, фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей. По данным пресс-службы мэрии, завершение строительства корпуса планируется в 2021 году.