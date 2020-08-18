Все депутаты Госдумы от Ставрополья за год «приросли» доходами

Все шесть представителей Ставрополья в нижней палате парламента в 2019 году заработали больше, чем годом ранее.
Это следует из опубликованных ими деклараций о доходах и имуществе. Самый богатый из ставропольских представителей в Госдуме Александр Ищенко за год заработал на 17,75% больше, чем в 2018 году, его официальный доход превысил 11,6 млн рублей.
Депутат Елена Бондаренко в 2019 году заработала 6 млн рублей против 4,7 миллионов годом ранее. Алексей Лавриненко задекларировал 5,8 млн рублей, став богаче на 13,3%. Ольга Казакова заработала 5,4 млн рублей – это на 13,2% больше, чем в 2018 году, а заработок Ольги Тимофеевой составил 5,4 млн рублей – на 12,7% больше, чем в 2018 году. Михаил Кузьмин отчитался о доходе в 5,5 млн рублей, улучшив свое материальное положение за год на 11,6%.
Ранее сообщалось, что только 3% россиян верят в достоверность деклараций чиновников.
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