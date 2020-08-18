Власти Беларуси хорошо обращались с задержанными в Минске «чвкшниками»

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18 августа 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

В Минске с задержанными россиянами т.н. «чвкшниками», обращались хорошо, никто не оказывал на них давление и не применял физическую силу. Об этом сообщает сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение», ссылаясь на свой источник.

Как отмечают авторы сообщества, сейчас некоторые личности пытаются «хайповать» на теме с задержанием 33 россиян, которых белорусские власти приписали к ЧВК «Вагнера». Однако никто не обижал задержанных.

Напомним, что 29 июля белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в одном из санаториев под Минском. По их мнению, задержанные будто бы были бойцами ЧВК «Вагнера» и прибыли в страну для «дестабилизации ситуации» накануне президентских выборов. Однако позже ситуация прояснилась и 13 августа россиян вернули в Москву.

Первый канал в выпуске новостей 16 августа показал интервью с высланными из Беларуси россиянами. Они рассказали, что стали жертвой провокации украинских спецслужб.

Россияне рассказали, что некие «кураторы» предложили им работу по охране нефтяных месторождений в Ливии и Венесуэле, и сказали, что через Минск они должны лететь в другую страну. Никто из задержанных не знал о проведении выборов в Беларуси.

«Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации», — сказали мужчины.

Связным группы была некая женщина, представившаяся сотрудницей посольства РФ и выславшая фото своего бейджа. Однако позже оказалось, что это фотография совершенно другого человека.

«Она представилась Самариной Ларисой Николаевной. На фото не она, мы ее ни разу не видели. Она сказала, что у неё не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Так как нас, людей, сотрудников, тридцать три человека охраны, у нее не получается состыковать рейсы так, чтобы мы не оставались долго в транзитной зоне Турции. Она объяснила это таким аргументом. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам убыть для дальнейшего отдыха в санаторий в Беларуси», — объяснили свое нахождение в Беларуси россияне.