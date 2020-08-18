Вместо декларации о доходах Дегтярева хабаровские власти опубликовали отчетность

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18 августа 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сведения о доходах за прошлый год не обнародовал. На сайте краевого правительства опубликовали сведения о доходах Сергея Фургала.

Нет декларации Дегтярева и среди сведений, представленных депутатами Госдумы, хотя он числился парламентарием до 20 июля, пока не был назначен на пост врио главы Хабаровского края.

Региональное правительство тем временем выставило на сайте декларацию Сергея Фургала, который при этом указан в качестве губернатора Хабаровского края и председателя регионального правительства.

В документе написано, что Фургал за прошедший год заработал 8,692 млн руб. Годом ранее его доход составил 5,465 млн руб. В собственности Фургала, исходя из опубликованных сведений, находятся три участка общей площадью в 5,5 тыс. кв. м, два дома, две квартиры и хозпостройка.

Неизвестно, самостоятельно ли оформлял декларацию ныне арестованный Фургал.

В документе указана и бывшая супруга Фургала, Лариса Стародубова. На нее записаны две моторные лодки, два автомобиля и дом. Оба автомобиля Басманный суд Москвы арестовал как собственность бывшего главы края.