«Фанагория» начинает сезон сбора винограда

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18 августа 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

18 августа винзавод «Фанагории» принял первый виноград урожая 2020 года. В этом году уборка началась в обычные сроки, но позже, чем в последние два года, когда начало сбора было ранним (так, в 2019 году сбор технических сортов начался 12 августа).

«В этом году после необычно мягкой зимы наступила холодная весна, поэтому развитие и цветение затянулись, но на сегодня сумма активных температур нагоняет отставание, – рассказывает главный агроном ООО «Фанагория-Агро» Николай Мороз. – В силу погодных условий этого года урожай немного меньше, гроздь менее плотная, что лучше для качества винограда. Осадков по сравнению с многолетними данными выпало значительно меньше. Это хорошо с фитосанитарной стороны: меньше болезней и необходимости в защитных мероприятиях, но хуже для будущих урожаев и для молодых виноградников».

В этом году будет получен первый урожай с сорта «рубиновый Магарача»: это хороший кросс советской селекции на основе «каберне-совиньона» и «саперави».

Для уборки винограда для недорогих вин приобретен новый комбайн, в котором предусмотрен максимально бережный сбор винограда и ряд новых опций для очистки ягод от возможных примесей.

Уборка для вин высших ценовых категорий, включая все вина ЗГУ и ЗНМП, будет производиться вручную.

С общей площади плодоносящих виноградников в 3 тыс. га планируется собрать и переработать 30 тыс. тонн собственного винограда. Согласно анализам, ягоды накопили высокое количество сахара – около 22%.

Главный инженер-винодел Юрий Узунов сообщил, что к сезону после реконструкции трех из пяти существующих приемочных бункеров скорость принимаемого на переработку винограда увеличена с 230 до 300 тонн в час, что позволяет уменьшить время простоя транспорта в горячий период сбора, а, значит, и не допустить связанное с длительностью времени от сбора ягод до их переработки ухудшение их качественных характеристик.

Динамика увеличения площади виноградников и, соответственно, сбора урожая на «Фанагории» за последние годы впечатляет: в 2004 году с площади 1 тыс. га было собрано 6,8 тыс. тонн винограда; в 2010 году – с 1,3 тыс. га было собрано 11,9 тыс. тонн винограда; в прошлом году с 2,7 тыс. тонн плодоносящих виноградников собрано 32,6 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 9,9 тонн с гектара.

Осенью 2019 – весной 2020 гг. были посажены новые виноградники на площади 215 га. Кроме того, в школку было высажено 1,2 млн. привитых саженцев; посажено также 0,4 га маточника подвойных лоз. Осенью 2020 года зпаланировано к посадке около 200 га новых виноградников.