«Первая молния» челябинцев

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Александр Гуськов ]

75 лет назад, 20 августа 1945 г. Советский Союз – Победитель германского фашизма вынуждено вступил в изнурительную борьбу за предотвращение Третьей мировой войны. Сотни тысяч людей круглыми сутками в неимоверно тяжелых условиях бились в стране над реализацией Атомного проекта.

Самым главным и решающим был на Южном Урале сверхсекретный Объект «А» Базы № 10. В возведении и эксплуатации его с целью создания атомного оружия самоотверженно трудились и челябинцы, прошедшие горнило минувшей войны. О некоторых из них мы и повествуем сегодня.



Безошибочный выбор Сталина

Прибытие Президента США Гарри Трумэна в Германию 15 июля 1945 года на историческую Потсдамскую конференцию государств-Победителей германского фашизма ознаменовалось для него и другим эпохальным событием. В понедельник 16 июля он получил из США шифрованную телеграмму: «Ребенок родился. Операция проведена утром. Обследование еще неполное, но результаты кажутся удовлетворительными и уже превосходят ожидавшиеся… Довольный доктор Гровс возвращается завтра».

18 июля, после доклада генерала инженерных войск США Лесли Гровса о взрыве первой атомной бомбы, Трумэн гордый и счастливый в 1 час. 45 мин. прибыл на виллу Черчиля, чтобы ознакомить его с этой телеграммой и решить вопрос о том, как преподнести эту новость Иосифу Сталину…

Во вторник 24 июля после окончания Пленарного заседания Трумэн с видом богача держащего «туза в рукаве» как бы мимоходом сообщил Главе советской миссии Сталину: «Мы имеем новое оружие необычайной разрушительной силы…», но к своему удивлению он обнаружил у «дядюшки Джо» полное отсутствие интереса к этому сообщению. Как стратег Сталин сумел-таки не придать явного значения услышанной им новости. В тот же день он в присутствии Лаврентия Берия сообщил Вячеславу Молотову: «Я понял, что речь идет о создании атомной бомбы». На ответ советского министра иностранных дел: «Цену себе набивают» Сталин ответил: «Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы»…

В этот же день Трумэн отправил в США шифровку: «После 3-го августа (закрытия Потсдамской конференции – автор), как только погодные условия позволят, совершить визуальную бомбардировку 509-му сводному авиаполку 20-й воздушной армии надлежит сбросить первую спецбомбу на одну из следующих целей: Хиросима, Кокура, Нагасаки». 25 июля Трумэн записал в своем дневнике: «…Миру определенно пошло на пользу, что атомную бомбу изобрели не представители окружения Гитлера или Сталина».

2-го августа 1945 г. завершилась Потсдамская конференция, а 6-го августа в 8 час 15 мин США своей атомной бомбой «Малыш» за две секунды испепелили Хиросиму. 9 августа в 11 час 8 мин – другая американская атомная бомба «Толстяк» определила ту же участь и Нагасаки.

На следующий день, 10 августа Иосиф Сталин пригласил на беседу Игоря Курчатова с целью узнать точку зрения о состоянии атомной науки в стране. Курчатов мало чем обрадовал, скорее наоборот: «Дело движется очень медленно… Промышленной базы в нашей стране нет. Мы имеем сейчас подробные чертежи конструкции атомной бомбы… Но речь идет о скорейшей ликвидации американской атомной монополии. Надо в кратчайшие сроки создавать новую отрасль промышленности, которая производила бы все необходимое для технологии изготовления атомной бомбы». Каково было слушать Сталину вердикт науки?

В стране величайшая разруха после войны, народ бедствует. Но надо, надо обеспечить безопасность своего многострадального народа! Нахлебались горя и страданий от фашизма, умылись сполна от его злодеяний, хватит! Сталин поверил в искренность и патриотизм молодого ученого: «Хорошо, товарищ Курчатов. Дайте нам скорее атомную бомбу. Через неделю мы пригласим вас и обсудим важнейший вопрос о том, как быстрее заставить работать отечественную промышленность в нужном направлении».

Вскоре, 16 августа на места японской ядерной катастрофы прибыли советские разведчики Герман Сергеев и Михаил Иванов для взятия проб грунта, образцов обломков и отдельных фрагментов тел погибших в эпицентре атомных взрывов. Все добытое ими в скрытном порядке было отправлено в Москву на исследование.

Тогда мир еще не знал, что США и Англия по мере накопления ядерного арсенала готовили атомные удары и по 20 городам Советского Союза: Баку, Горький, Грозный, Иркутск, Казань, Куйбышев, Ленинград, Москва, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Саратов, Ташкент, Тбилиси, Ярославль, Челябинск и Магнитогорск – все эти города должны были исчезнуть с лица земли.

18 августа 1945 г. Председатель Государственного Комитета Обороны (ГКО) Иосиф Сталин созвал экстренное секретное совещание с основным вопросом – каким должен быть реальный ответ англо-американскому союзу с его планами уничтожения советской страны. Как развить ту промышленность, которая в ближайшее время обеспечила бы безопасность народа. На этом совещании наметилась и программа сдерживания агрессивных намерений противников мира и созидания.

20 августа ГКО вынес Постановление за № 9887 сс/оп (особая папка – автор) «О Специальном комитете при ГКО». Председателем этого Спецкомитета с чрезвычайными полномочиями стал Заместитель СНК СССР Лаврентий Берия. Именно о нем позднее без обиняков сказал академик Игорь Курчатов: «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы!».

Отметим при этом, что на протяжении всех последующих лет США технически были готовы нанести уничтожающий удар по Советскому Союзу (Директива 20/1 от 18 августа 1948 г. «Цели США в войне против России» тому свидетельство), если бы не состоялись жесточайший режим и система секретности Атомного проекта, выработанные Л. Берия. Полнейшее неведение руководства США и Англии о планах реализации нашего проекта предопределило успех атомного противостояния. Выбор вождя советского народа оказался безошибочным…

«Вставай, страна огромная…»

В тот победный 1945 год никто из будущих работников атомного проекта еще не знал, что ждет их в ближайшее время. Добавим, что в силу строжайшей секретности многие из них пребывали на закрытой территории в отрыве от семьи и родственников. Скажем прямо, не все могли выдержать такое…

28 февраля 1946 г. Лаврентий Берия записал в своем дневнике: «Надо всерьез подумать о подготовке молодых ученых в области атомного ядра. Нужны отдельные ВУЗы». И в том же 1946 году Челябинский обком партии получил от ЦК КПСС поручение с разнарядкой об отборе 100 специалистов для подготовки их в системе Первого Главного Управления при СМ СССР на строящийся сверхсекретный Объект «А».

Кроме того, 21 августа 1947 г. СМ СССР вынес секретное Постановление по отбору по всей стране специалистов для работы на заводе № 817 (Комбинат «Маяк» - автор). Таких первых ответственных посланцев Челябинской области на поверку оказалось 103 человека, многих из которых отбирал непосредственно в Обкоме партии первый директор «Маяка» Петр Быстров. Уже потом станет известно, что на этом Объекте «А» по созданию первой атомной бомбы в период с 1947 по 1949 гг. трудилось 706 человек.

Благодаря кропотливой работе по отысканию данных о тружениках первого «атомного» состава, предпринятой Ветераном атомной промышленности Б.Н. Ентяковым совместно с другими энтузиастами истории ПО «Маяк» - Быковой Л.М., Мурзиной В.В., Пъянцевой Т.В. и др., стало возможным назвать некоторых из них.

Но до атомного противостояния, была всенародная война Советского Союза с фашистской Германией. И наряду с известными всему миру титанами советской атомной программы производства оружейного плутония для первой советской атомной бомбы 88 участников Великой Отечественной войны трудились на самом главном для страны Объекте «А» (атомный реактор «Аннушка» - автор). Среди них были и эти фронтовики – челябинцы: Бачурин Прокопий Федорович, Ворожейкин Борис Матвеевич, Горшенин Николай Петрович, Елфимов Михаил Агеевич, Каблуков Михаил Александрович, Куницина (Чурилова) Валентина Наумовна, Лягинсков Федор Алексеевич, Лимонов Виктор Михайлович, Макаров Иван Васильевич, Патрушева Татьяна Гавриловна, Пешков Николай Максимович, Ушаков Сергей Григорьевич.

Приказ для всех: «Выстоять и победить!»

В годы Великой Отечественной войны среди защитников своей Родины были и уроженцы челябинской земли, которые после Великой Победы в 1945 году своим трудом на атомном сверхсекретном Объекте «А» достойно обеспечили послевоенный мир. Скажем и о них, бывалых фронтовиках, простых тружениках атомной битвы, руками которых была создана первая спасительная для страны «бомба невиданной разрушительной силы», приведшая в шоковое состояние многих заокеанских ястребов. Скажем о них и потому что эти простые труженики, творившие историю Великой Державы, не должны быть забыты.



БАЧУРИН Прокопий Федорович

Родившийся 15 июля 1913 г. в селе Шикорля (Шаторля) Нязепетровского района в бедной крестьянской семье, он смог получить лишь начальное образование. Свою трудовую деятельность начал в 1930г. в Златоустовском депо железной дороги, а армейскую закалку получил на Дальнем Востоке. После военной службы возвратился в г. Златоуст, где работал на военном заводе № 66 слесарем до нового призыва – на войну. Воевал на Юго-Западном фронте командиром отделения. С боевыми медалями: «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» он прибыл на Южный Урал, в Челябинск, где трудился начальником караула завода № 62. А в июле 1948 г. Бачурин был отобран по путевке на Объект «А» работать вначале слесарем, а затем он переквалифицировался на оператора этого основного завода. Добросовестный труд Прокопия Федоровича был отмечен медалью « За трудовое отличие», а 06.04.1985 г. страна отметила его боевые заслуги орденом Отечественной войны 1941-1945 гг. 2-й степени».



ЕЛФИМОВ Михаил Агеевич

Уроженец Миасского завода Златоустовского уезда (8 октября 1901г.) он также смог получить лишь начальное образование, а профессию электромеханика – на Дальнем Востоке. В жизни ему пришлось батрачить у кулака в Чебаркульском районе (село Нижние Караси). С 1919 года он в рядах Красной Армии, сержантом стрелкового батальона воевал против колчаковцев и врангелевцев. После Гражданской войны работал на Карабашском медеплавильном заводе старшим электриком. Однако судимость его в 1937 г. наложила пятно на его дальнейшую жизнь и службу в РККА.

До Великой Отечественной войны он трудился на Челябинском абразивном заводе старшим электриком. Всю войну воевал на Карельском фронте, где в 1943 г. его судимость была снята, а затем он воевал на 2-м Белорусском фронте помощником командира взвода 239-го стрелкового полка. С медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» он вернулся в г. Челябинск. В мае 1948 г. Елфимов был направлен на Объект «А» электриком. Во время работы на Комбинате «Маяк» он был награжден медалью «За трудовое отличие».



КАБЛУКОВ Иван Дмитриевич

Родился 21 мая 1908 г. в рабочем поселке Нижний Уфалей. Получил начальное образование, трудился до призыва в армию в Свердловской области. После службы на Д. Востоке возвратился на Урал, в г. Верхний Уфалей, где работал электриком на Никелевом заводе. В 1941г. был призван в РККА. Службу проходил в Приморском крае в составе 278-й стрелковой дивизии. С медалью «За победу над Японией» Каблуков вернулся в Верхний Уфалей, где трудился на Никелевом заводе до отбора по путевке на «Базу № 10». Там он работал электромонтером и заслуженно получил медаль «За трудовое отличие».



ЛЯГИНСКОВ Федор Алексеевич

23 февраля 1924 г. стал его днем рождения в рабочей семье г. Касли. После окончания начальной школы в 1937 г. и фабрично-заводского обучения в ФЗУ в 1938 г. он стал работать слесарем на Каслинском чугунолитейном заводе. В 1942 году он был призван на войну с фашистами. Воевать пришлось и сапером, и артиллеристом на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Имел ранение. После демобилизации по ранению вернулся в г. Касли, где работал на оборонном заводе № 193 до отбора на «Базу № 10», где трудился слесарем на Объекте»А». Его боевые заслуги все же были отмечены впоследствии орденами Красной Звезды (16.06. 1976 г.) и Отечественной войны 1941-1945 гг. 1-й степени (06.04.1985г.). А за свою трудовую деятельность Лягинсков был награжден медалью «За трудовое отличие».

МАКАРОВ Иван Васильевич

Родился 15 августа 1921 г. в рабочей семье г. Челябинска. До призыва в РККА в 1939 г. сумел окончить семилетку и курсы шоферов. Служил и воевал с фашистами старшиной 77-й артиллерийской дивизии 15-й истребительной бригады на 2-м Белорусском фронте наводчиком 4-й батареи, а затем и на 4-м Украинском фронте. Будучи командиром орудия, он бился с врагом и на подступах Севастополя, в районе Сапун-горы. Награжденный медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Макаров вернулся в 1946 году в г. Челябинск, где работал электромонтером на Цинковом заводе. А в декабре 1947 г. он был отобран по путевке на Объект «А» электромонтером, где за свой добросовестный труд был занесен в Книгу Почета. Он неоднократно поощрялся Министерством среднего машиностроения СССР.



ПАТРУШЕВА (КУРАЕВА) Татьяна Васильевна

Село Петровское Нижне-Увельского района Челябинской области стало ее родиной 25 января 1921 года. Но другой, второй родиной она признавала полюбившейся ей Кыштым, когда в 1936 г. поступила в этом городе на учебу в Педагогическое училище. Однако по окончании его в 1939 г. она получила направление преподавать в Магнитогорской школе № 5. Но через три года Патрушева вернулась в Кыштым, где работала на оборонном заводе № 15 до призыва на войну с фашистами в 1942 году. Радиотелеграфисту Патрушевой пришлось воевать на Западном фронте в 91-й дивизии ПВО до конца войны.

С медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» она вернулась в Кыштым и направлению Кыштымского военкома стала трудиться инспектором Отдела кадров Управления строительства № 859. А в сентябре 1948 г. – старшим инспектором 1-го Отдела (секретного – автор) Объекта «А». 06 апреля 1985 г. страна отметила ее боевые заслуги орденом Отечественной войны 2-й степени.



КУНИЦИНА (ЧУРИЛОВА) Валентина Наумовна

Родилась она в г. Троицке 20 апреля 1925 г. По окончании семилетки пришла работать приемщицей продукции на местную шорную фабрику. Но в 1943 г. была призвана в РККА и воевала прожектористом на 1-м Украинском фронте. Возвратилась в родной Троицк уже после войны с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Однако 06 апреля 1985 г. Родина за боевые заслуги удостоила ее и орденом Отечественной войны 2-й степени. В Троицке устроилась работать кассиром-контролером Сбербанка.

В августе 1948 г. она была отобрана по путевке на Объект «А» в качестве наблюдателя производства работ.

УШАКОВ Сергей Григорьевич

Уроженец деревни Сухоборск (24 декабря 1921 г.) Челябинской области (ныне Курганской – автор) он сумел окончить 5 классов в Челябинске и одновременно трудился разметчиком изделий на Челябинском заводе металлоконструкций до самого призыва в РККА в 1942 году. Старшине стрелковой роты Ушакову воевать пришлось на 2-м Украинском фронте. С ранением и орденом Славы 3-й степени, а также и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» он вернулся в Челябинск. Устроился боец работать на оборонный завод № 255 слесарем. Однако в августе 1948 года он был отобран для работы слесарем на Объект «А», где его труд был отмечен медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть». А 06 апреля 1985 года Родина отметила его боевые заслуги орденом Отечественной войны 1-й степени.

«Первой молнией» сражена… монополия!

Наконец-то 5 августа 1949 г. в обстановке строжайшей секретности на Объекте «В» произошла приемка долгожданного Изделия. Последнюю операцию в виде никелировки двух плутониевых полушариев провел лично академик А.П. Александров. Приемку Изделия произвели Главный конструктор Юлий Харитон, академик химик-металлург Анатолий Бочвар и военный куратор В. Кузнецов. Сдавали Изделие директор Госхимзавода имени Д. Менделеева Борис Музруков, главный инженер этого предприятия Ефим Славский и Научный руководитель «Проблемы № 1» Игорь Курчатов. Оформление всей секретной документации на это изделие провела Татьяна Патрушева.

В ночь на 8 августа атомный заряд в виде двух плутониевых полушариев диаметром 10 см и весом 10,4 кг и со всеми техническими приложениями и запалами к нему был отправлен Литерным поездом в Арзамас-16, сформированным на Разъезде «А» (между соцгородом и Заводом № 817). В этом поезде находился личный вагон Юлия Харитона с двумя телохранителями из МГБ, проводником и личным врачом, а впереди этого поезда шли два коротких отвлекающих состава с грузом. Позади основного поезда с секретным грузом двигались также два коротких состава с вооруженной охраной и обслугой. Этой литерной кавалькаде поездов на всем пути следования был обеспечен беспрерывный синий свет.

Будущий министр общего машиностроения СССР Ефим Славский вспоминал впоследствии, что «Курчатов, уезжая на Полигон № 2 (Семипалатинск – автор) на испытание атомной бомбы, прощаясь с нами, привез коньяк и сказал: «Выпейте за общее наше дело, за удачу». А сам как натянутая струна!».

В ночь с 10 на 11 августа в Арзамасе -16 после успешной контрольной сборки атомной бомбы, последняя была препровождена также Литерным поездом на Семипалатинский Полигон № 2.

29 августа 1949 года в 7.00 часов по местному времени «Первая молния» Южно-Уральского «Маяка» озарила весь полигон необычайной вспышкой света и заставила вздрогнуть всю казахстанскую степь. Радость всех членов Государственной комиссии и участников эпохального события была безмерной. Атомной монополии англосаксов пришел конец! Понимал это и академик Курчатов. Но для него лично этот день тоже был особенным – день скорбной памяти об его отце. Вряд ли кто вспомнил тогда об этом, и лишь две прозрачные бисеринки в уголках глаз великого физика выдавали его сыновью любовь…