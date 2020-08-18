Коронавирус 18 августа: президент Мексики готов испытать российскую вакцину, назван порядок проявления первых симптомов COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 18 августа общее число случаев заражения коронавирусом в мире выросло до 21 882 890, жертвами COVID-19 стали 774 053 человека. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски с началом учебного года. «Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне», – отметили в пресс-службе.

– Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство оценивает популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России: в 23 регионах страны сделали уже более 65 тысяч тестов, еще в трех обследования завершаются, там проведено девять тысяч исследований.

– Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов первым в своей стране испытать вакцину от коронавирусной инфекции, которую Россия зарегистрировала раньше всех в мире. «Чтобы не было сомнений в ее важности, я бы первым позволил сделать себе прививку», – отметил президент. По его словам, власти Мексики наладят контакт с российской стороной, если увидят, что новый препарат эффективен.

– Мэр популярного турецкого курорта Анталья Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице, под наблюдением врачей. Бёджек призвал остальных людей носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В Турции выявили более 249 тысяч инфицированных, умерли около 6 тысяч человек, выздоровели примерно 230 тысяч пациентов. Напомним, что 1 августа Россия и Турция возобновили авиасообщение.

– Специалисты из Университета Южной Калифорнии определили порядок, в котором появляются симптомы COVID-19: жар, кашель, мышечные боли, а затем тошнота или рвота и понос. Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Public Health. Ученые надеются, что новые данные позволят отличать случаи COVID-19 от других заболеваний и вовремя локализовывать вспышки болезни. «COVID-19 более заразен, чем грипп, поэтому часто регистрируются кластерные вспышки заболевания, – пишут авторы работы. – Если пациентов с симптомами вовремя протестировать и отследить их контакты, вспышки удается локализовать. К сожалению, симптомы COVID-19 похожи на симптомы других распространенных болезней».