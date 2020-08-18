В Челябинскую область приедет известный писатель Евгений Чижов

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18 августа 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вечерний Челябинск

Автор популярного романа «Перевод с подстрочника» примет участие во Всероссийском форуме #РыжийФест, который пройдет в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме 25–27 сентября.

В Челябинске Рыжий фест состоится на площадке Центра международной торговли, мероприятие пройдет одновременно с Южноуральской книжной ярмаркой. Организаторами форума выступают Союз журналистов Челябинской области и Челябинская областная научная библиотека.

Роман Евгения Чижова критики называют одним самых лучших за последнее десятилетие. Произведение вошло в шорт-лист престижных премий «Ясная поляна» и «Большая книга», удостоен премии «Венец» Союза писателей Москвы. Корреспонденту «Вечерний Челябинск» удалось пообщаться с писателем. В интервью он рассказал о своих произведениях и посоветовал тем, кто еще не знаком с его творчеством, начать с романа «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника».

«Более взыскательному читателю, который ищет новое и необычное, я бы рекомендовал первую и последнюю книгу — «Темное прошлое человека будущего» и «Собиратель рая». Все зависит от читателя, от того, что он ищет — занимательного, поучительного или необычного», — сказал писатель.