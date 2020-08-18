Сергунина: Более 200 галерей и арт-аукционов смогут получить городские субсидии

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18 августа 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные частные компании в сфере искусства смогут претендовать на субсидии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Расширен перечень компаний, которые могут претендовать на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки. По решению правительства Москвы в список добавлены частные галереи и арт-аукционы, благодаря чему у них появилась возможность получить субсидии до 700 тыс. руб.», - сказала Наталья Сергунина.

По ее словам город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере.

«Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей - это владельцы частных галерей и арт-аукционов», - уточнила Наталья Сергунина.

Как поясняется, субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года. Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок (всего более тысячи разных событий). Максимальный размер субсидии составляет 350 тыс. руб. для российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных.

Еще один вид поддержки, ставший доступным для арт-аукционов и частных галерей, позволяет компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Компании смогут возместить до 10% от стоимости размещаемых товаров. Максимальный размер выплаты также составляет 700 тыс. руб.

Кроме того, был упрощен порядок подачи заявок на получение субсидий. Из перечня необходимых бумаг исключена часть документов, отменены требования о заверении главным бухгалтером и сторонними организациями. Претендентам на компенсацию затрат на продвижение продукции через маркетплейсы это изменение позволит не запрашивать у агрегаторов подтверждения информации, предоставленной в заявке на субсидию. Специалисты столичного департамента предпринимательства и инновационного развития проверят ее самостоятельно.

Как уточняется, ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий, а также оставить заявку можно на сайте cashback.moscow.business.

Получить информацию о предоставлении финансовой помощи для малого и среднего бизнеса Москвы все желающие могут по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Кол-центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.