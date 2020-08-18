В столице завершился первый сезон «Московского киберспорта»

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18 августа 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Первый сезон проекта «Московский киберспорт» завершился в столице, за три месяца работы проекта было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах. Об этом накануне сообщили в пресс-службе федерации компьютерного спорта Москвы.

«Главная столичная онлайн-арена по компьютерным играм «Московский киберспорт» завершила первый сезон суперсерии турниров. За три месяца работы проекта, который поддержал департамент спорта Москвы, было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах. Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам», - сказали в пресс-службе.

Проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей, отметили в федерации. По данным пресс-службы, трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 млн просмотров, а финалы игр и спецпроекты посмотрели 1,5 млн зрителей.

«Я уверен, что успешное завершение первого сезона «Московского киберспорта» - это только начало пути к еще боле зрелищным, а впоследствии - лучшим мировым киберспортивным соревнованиям. Рад признать, что проект стал источником позитивного контента для зрительской аудитории в условиях вынужденной самоизоляции и приобщил к регулярным тренировкам онлайн, в том числе шахматным. Интерес в обществе к подобным дисциплинам растет, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим еще больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов», - сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, слова которого приводит пресс-служба.

«Московский киберспорт» - это серия онлайн-турниров по популярным компьютерным играм для всех желающих. Проект был реализован в период режима повышенной готовности в столице, когда проведение офлайн-турниров по видеоиграм стало невозможным.