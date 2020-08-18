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18 августа 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото с места происшествия из соцсетей

В Екатеринбурге затоплен участок дороги на улице Шефская под Блюхеровским мостом. Жители уральской столицы сетуют, что затоплена важная транспортная магистраль.

Дело в том, что Шефская является кратчайшим путем, ведущим из микрорайонов ЖБИ и Синие Камни на Эльмаш, и ей пользуются многие водители, - сообщает URA.RU. Автомобилисты пишут, что на Объездной дороге возникла огромная пробка от ЖБИ до съезда под мост.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что из строя вышли водоприемные решетки линевой канализации. Проблемы с ливневкой "всплыли" во время ливня 17 августа. Работники муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» обещают закончить аварийные работы к вечеру 18 августа.

В ГИБДД по Екатеринбургу просят автомобилистов с пониманием отнестись к данному решению и искать пути обьезда опасного участка дороги.

По данным URA.RU, затопленный участок улицы Шефская капитально ремонтировали летом 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».