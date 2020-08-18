В Кильмези поспели яблоки в Садах Победы

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18 августа 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В Кильмезском районе Кировской области гордятся подвигами своих героев. За время войны отсюда в Красную армию было призвано почти 7 тысяч человек. Помнят каждого, среди них — и Герой обороны Ленинграда, участник прокладки электрического кабеля по дну Ладожского озера в осажденный город Леонид Молчанов. Бюст Герою установлен в кильмезском парке Победы.

- 15 лет назад мы организовали парк Победы, - рассказывает председатель Кильмезского районного совета ветеранов Николай Сухих. - А пять лет назад именно в этом парке был заложен Сад Победы. Яблони, высаженные в год 70-летия Победы, уже цветут и дают плоды, символизируя живую память потомков о героях фронта и тыла, участвовавших в победе над врагом.

Поспевшими яблоками Победы Николай Сухих угостил посетившего район с рабочим визитом Владимира Кондакова, помощника депутата Государственной Думы РФ Олега Валенчука.

- Сады Победы - одна из самых значимых и масштабных акций в рамках празднования Дня Победы, - говорит Николай Алексеевич. - Она доносит память о героях Великой Отечественной войны современному поколению в простой и доступной форме. Поэтому у нас дети каждый раз с таким энтузиазмом откликаются на приглашение принять участие в закладке садов, приходят даже целыми классами.

Собирая урожай, Николай Сухих пожелал, чьоб дети достойно несли эстафету Победы, принятую от дедов и прадедов, и берегли мир.

- Я горд за земляков, которые поддержали эту патриотическую акцию, –отметил депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. – Это будет наш совместный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Сегодня, когда историю пытаются переписать, важно помнить о том, что именно Советский Союз внес решающий вклад в освобождение всего мира от коричневой чумы. Пройдут годы, а Сады Победы будут радовать глаз и напоминать о величии подвига советского солдата.