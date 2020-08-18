Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом

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18 августа 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Александр Новка. Фото: сайт Минэнерго РФ

Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Сейчас он проходит лечение в Москве.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, который находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Глава правительства отметил, что Новак прилетел на Дальний Восток и, не приняв участие в работе, вернулся в столицу.

13 августа стало известно, что COVID-19 подтвердился у вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Ранее сообщалось, что у журналистов из пула Мишустина выявлен коронавирус во время работы с командой премьера на Дальнем Востоке.

Напомним, что коронавирусом переболел сам Михаил Мишустин, а также глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.