Мишустин поддержал предложение предпринимателя с Дальнего Востока раздавать землю в России бесплатно
18 августа 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку поддержал предложение местного предпринимателя предоставлять россиянам землю бесплатно.
Один из получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» Михаил Утробин выдвинул идею предоставлять дополнительные участки гражданам, которые уже освоили гектар. Мишустин поддержал, отметив: «Дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней». Премьер обратился к министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову для проработки вопроса и внесения изменений в нормативную базу, - передает ТАСС.
Мишустин со своей командой находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. Визит в Хабаровск у него не запланирован. Но сегодня к ним присоединится Михаил Дегтярев. Одной из целей поездки Мишустина на Дальний Восток стало общение с гражданами по вопросу реализации «Дальневосточного гектара» и «Дальневосточной ипотеки»
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