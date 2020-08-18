Опубликован годовой заработок губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

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18 августа 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Андрей Травников, фото с сайта ЕР

Годовой доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил 6,056 миллиона рублей. Информация о годовом заработке главы региона опубликована на сайте правительства Новосибирской области.

Судя по декларации Травникова, в 2019 году он заработал меньше. В 2018 году его доход составлял 8,879 миллиона рублей.

Согласно декларации, в собственности Травникова имеется квартира площадью 40 квадратных метров, а еще одна площадью 122 квадратных метра находится в его совместной собственности с супругой и несовершеннолетним ребенком.

Губернатор также владеет тремя гаражными боксами и автомобилем Volkswagen Tiguan. В прошлом году на него был зарегистрирован Nissan X-Trail, которого в декларации за 2019 год уже нет.