Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Опубликован годовой заработок губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Опубликован годовой заработок губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
Андрей Травников, фото с сайта ЕР

Годовой доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2019 год составил 6,056 миллиона рублей. Информация о годовом заработке главы региона опубликована на сайте правительства Новосибирской области.

Судя по декларации Травникова, в 2019 году он заработал меньше. В 2018 году его доход составлял 8,879 миллиона рублей.
Согласно декларации, в собственности Травникова имеется квартира площадью 40 квадратных метров, а еще одна площадью 122 квадратных метра находится в его совместной собственности с супругой и несовершеннолетним ребенком.

Губернатор также владеет тремя гаражными боксами и автомобилем Volkswagen Tiguan. В прошлом году на него был зарегистрирован Nissan X-Trail, которого в декларации за 2019 год уже нет.

ИЧ

Общество

Мишустин поддержал предложение предпринимателя с Дальнего Востока раздавать землю в России бесплатно

Мишустин поддержал предложение предпринимателя с Дальнего Востока раздавать землю в России бесплатно

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку поддержал предложение местного предпринимателя предоставлять россиянам землю бесплатно.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью