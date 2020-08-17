В Челябинске выберут глав трех районов

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17 августа 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Ленинском, Калининском и Центральном районах Челябинска идет регистрация кандидатов на пост глав.

Срок полномочий вышеуказанных глав истекает 31 августа — они были избраны сроком на пять лет. Кандидатов отбирает конкурсная комиссия, в которую входят должностные лица администрации, депутаты гордумы, а также делегаты от районных советов депутатов.

В Ленинском районе к конкурсу допущены действующий глава администрации Александр Орел, начальник отдела благоустройства Сергей Евдокимов, депутат гордумы Виталий Родионов, и заместитель начальника по финансовым вопросам МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району г. Челябинска Евгений Янушкевич.

В Калининском районе в конкурсе примут участие глава района Сергей Колесник и его заместитель — Ирина Матвеева. Имена кандидатов на пост главы Центрального района станут известны 18 августа.