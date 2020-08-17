Отметившая 116-летие женщина раскрыла секрет долголетия: «Я просто правильно живу»

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17 августа 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]

Хестер Форд, фото: fox5dc.com

Отметившая 116-летие жительница США Хестер Форд раскрыла секрет долголетия, заявив: «Я просто правильно живу. И все». В субботу, 15 августа, Хестер отметила свой день рождения одна, хотя у неё много родственников - 12 детей, 68 внуков, 125 правнуков и 120 праправнуков.

Точный год рождения Хестер неизвестен, а семья полагает - ей исполнилось 116 лет. Родственники не накрывали праздничный стол из-за коронавируса. А подарки привозили, оставляли около дома. Позже Хестер собрала гостинцы и принесла в дом.

Предположительно, Хестер Форд родилась в 1904 или 1905 году в округе Ланкастер, штат Южная Каролина. В 14 лет она вышла замуж за Джона Форда. В 15 лет у нее родился первенец.

Супруг Хестер работал на сталелитейном заводе, а она заботилась о доме, детях и ферме. Муж американки умер рано, в возрасте 57 лет, в 1963 году, - сообщает издание Unilad

До 108 лет старейшая жительница Штатов никогда не была в больнице и жила в своем доме, ведя хозяйство самостоятельно. Потом к ней переехали три ее дочери. До пандемии коронавируса COVID-19 Хестер обязательно посещала мессу в первое воскресенье каждого месяца.

Американка сохраняет остроумие, самостоятельно ест и ходит с помощью ходунков.