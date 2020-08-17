Мэр Ялты Иван Имгунт предложил провести

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17 августа 2020, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

По мнению Ивана ИМГНУНТА, городу нужно что-то, что усиливало бы его международный статус.

Любящий лично принимать участие во всем что дает пиар, мэр Ялты господин ИМГРУНТ своей рукой (но не своей кистью) закрасил граффити «Кайф» на одном из домов города и сразу же предложил провести правильный фестиваль граффити, чтобы рисунками и надписями можно было гордиться. Список правильных слов мэр не предложил.

«Ялта должна соответствовать своему статусу международного курорта», - рассказал он единомышленникам акции «Закрась граффити».