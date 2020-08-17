Губернатор Кубани поздравил коллектив «Краснодарских известий» с юбилеем

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17 августа 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Первый номер общественно-политической газеты «Краснодарские известия» вышел ровно 30 лет назад. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил в редакцию издания поздравительную телеграмму.

– Юбилей «Краснодарских известий» – важное событие для всей кубанской журналистики. Газета возникла в непростое для страны время перестройки, пережила экономические и политические потрясения и осталась востребованной читателями. Желаю коллективу всегда находить интересные темы для аудитории, сохранять объективность и отвечать на сложные и актуальные вопросы краснодарцев, – отметил губернатор.

От имени Вениамина Кондратьева руководитель департамента информационной политики Кубани Владимир Пригода вручил краевые награды журналистам, внесшим весомый вклад в становление и развитие издания. Председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань наградила представителей газеты почетными грамотами Союза журналистов России. В столице Кубани открылась выставка лучших работ фотографов «Краснодарских известий». В экспозиции представлены репортажные снимки, опубликованные в газете в разные годы.

Напомним, газета «Краснодарские известия» была основана 17 августа 1990 года известным кубанским журналистом Вячеславом Смеюхой. Издание освещает события, происходящие в Краснодаре и на Кубани. Сегодня в редакции трудятся около 50 профессионалов.