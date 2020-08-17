В Краснодаре «гонщиков» привлекут к административной ответственности

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17 августа 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Полиция открыла охоту на водителей авто с превышением нормативов уровня шума. 17 августа краснодарские госавтоинспекторы совместно с общественниками провели профилактический рейд в центре краевой столицы в рамках профилактической акции «Правопорядок».

С помощью специальных приборов полицейские измерили уровень шума выхлопных систем транспортных средств, а в отношении водителей, чьи автомобили «шумели» сильнее положенного были составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Санкции статей предусматривают наказание в виде административного штрафа.

– Многие автовладельцы «улучшают» свои автомобили, забывая, что за незаконный тюнинг существует административная ответственность, в том числе за превышение нормативов уровня шума транспортных средств согласно действующим ГОСТ. Напоминаем, что изменение выхлопной системы может оказаться вне закона, – отметила участник рейда активист Елена Крылова.

За минувшие выходные сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Краснодару составили 18 административных материалов на водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 25 административных материалов за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и 45 административных материалов – за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Также полицейские составили 245 административных материалов в отношении водителей, на автомобилях которых на передних стеклах нанесено пленочное покрытие.

Профилактические рейды по предупреждению и пресечению правонарушений на дорогах краевой столицы сотрудниками Госавтоинспекции будут продолжены.