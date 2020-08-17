Девять новых детсадов появятся на Кубани до конца года

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17 августа 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, в 2020 году планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним. Анна Минькова пояснила, что краевой бюджет серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Однако при этом удалось сохранить все объемы финансирования строительства соцобъектов.

– Губернатор поставил задачу за пять лет в Краснодарском крае ввести 50 новых школ, и эта задача к концу этого года будет выполнена. У нас стройки соцобъектов не были приостановлены даже на период пандемии. Пять школ на 4,7 тыс. мест будут построены в Краснодаре, по одной школе – в девяти муниципалитетах. В 2020 году планируется завершить строительство девяти детских садов и шести пристроек к ним на 2200 мест, – сказала Анна Минькова.

Она уточнила, что особое внимание в крае сейчас уделяется созданию ясельных групп, и эта задача вдвойне сложная, потому что к таким группам предъявляются особые требования.

Вице-губернатор также рассказала о развитии медицинской инфраструктуры, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря нацпроекту, строится лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы в Краснодаре, акушерско-гинекологический корпус в Кореновске, вторая очередь краевой клинической больницы №1. Ведется проектирование детской поликлиники на 300 посещений в смену, онкодиспансера в медкластере в Краснодаре. Кроме того, в нынешнем году планируется сдать в эксплуатацию 19 офисов врача общей практики и 26 модульных ФАПов.

– На мой взгляд, именно национальные проекты во многом помогли нам, несмотря на ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, снизить в первом полугодии смертность, – подчеркнула вице-губернатор, добавив, что регион не будет предлагать корректировку нацпроектов, касающихся соцсферы.