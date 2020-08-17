В Калининградской области местные жители застали пыльный вихрь

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17 августа 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Калининградской области вблизи города Чкаловск очевидцы увидели структурный пыльный вихрь. Его столб поднялся вверх на несколько метров.

Появление таких природных явлений, по мнению экспертов, возможно только в жаркую погоду. Высота вихрей обычно составляет 10-20 метров, диаметр - от одного до пяти, а время существования – от нескольких секунд до одной-двух минут.