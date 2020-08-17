В Курске после серьезной реставрации открылся старинный паровоз

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17 августа 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Курском локомотивном депо после серьезной реставрации открылся старинный паровоз. Теперь он вновь готов принимать гостей. Монумент, установленный более 30 лет назад, со временем обветшал. Рабочие его отремонтировали, покрасили и полностью восстановили внешний вид.

Во время реставрации специалисты вернули паровозу не только внешний вид, но и его голос. Теперь гудки ежедневно разносятся по окрестностям. «Это машина вся живая. Реверс, тормоза. Попадая в будку нашего паровоза, экскурсанты могут ощутить себя тут механиками», - рассказал помощник машиниста электровоза Николай Тришкин.