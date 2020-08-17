В Курске после серьезной реставрации открылся старинный паровоз
17 августа 2020, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
В Курском локомотивном депо после серьезной реставрации открылся старинный паровоз. Теперь он вновь готов принимать гостей. Монумент, установленный более 30 лет назад, со временем обветшал. Рабочие его отремонтировали, покрасили и полностью восстановили внешний вид.
Во время реставрации специалисты вернули паровозу не только внешний вид, но и его голос. Теперь гудки ежедневно разносятся по окрестностям. «Это машина вся живая. Реверс, тормоза. Попадая в будку нашего паровоза, экскурсанты могут ощутить себя тут механиками», - рассказал помощник машиниста электровоза Николай Тришкин.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.