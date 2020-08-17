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В Ангарске спецслужбы выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадал ребенок

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Ангарске спецслужбы выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадал ребенок
фото: pixabey

В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадал ребенок. Авария произошла днем 15 августа, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

Две иномарки столкнулись на Ленинградском проспекте, один из автомобилей опрокинулся. В машине, которая перевернулась, на заднем пассажирском сидении находился четырехлетний ребенок. Так как мальчик не был пристегнут, он выпал через заднее боковое окно. Ребенок был госпитализирован в городскую детскую больницу с травмами. По факту происшествия проводится проверка.

ЕСт

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