Депутат МГД Орлов: Москва окажет поддержку пострадавшим из-за коронавируса учреждениям культуры

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17 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Степан Орлов, депутат Мосгордумы

Москва окажет финансовую поддержку учреждениям культуры, пострадавшим из-за коронавируса. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

«То, что учреждениям культуры необходима серьезная поддержка, было очевидно. Отрадно, что решения со стороны правительства Москвы последовали незамедлительно!», - сказал Степан Орлов.

Он отметил, что дополнительные бюджетные ассигнования помогут столичным организациям культуры пережить последствия пандемии COVID-19, а также напомнил, что в июле 2020 года представители московского цеха деятелей культуры обратились к депутатам Московской городской думы с просьбой о помощи из-за сложившегося в этой сфере «крайне непростого положения».

«Парламентарии отреагировали оперативно: на совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» решили выйти с соответствующим обращением к мэру столицы Сергею Собянину», - добавил депутат.

Степан Орлов уточнил, что правительство Москвы направило в Мосгордуму официальный ответ, в котором сообщило, что из бюджета города во II квартале текущего года культурным организациям была оказана реальная помощь с формулировкой «с целью покрытия жизнеобеспечивающих расходов, сохранении численности и уровня заработной платы работников». Более того, уточнил он, поддержка продолжится и впредь - с тем, чтобы не допустить «риски возникновения задолженности по оплате труда работников, содержанию имущественных комплексов, обеспечению кормами».

Также парламентарий отметил, что в числе других действенных мер, призванных исправить положение дел в сфере культуры, - отсрочка налоговых платежей, а также освобождение от арендных платежей за земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в городской собственности.

«Важно добавить: учреждения данной отрасли - те организации, которые фактически находятся как бы вне рыночной экономики, несмотря даже на собственные бюджеты и экономические отношения с контрагентами. Важность работы этой сферы не вызывает никаких сомнений (это формирование духовной, нравственной и этической основ общества) - однако производимый ей продукт в финансовом смысле неокупаем или практически не окупаем. Но политика московских властей ясно показывает, что жертвовать культурой даже в нынешние не самые простые времена никто не собирается!», - заключил Степан Орлов.