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В Кузбассе рабочие погибли при обрушении шахт

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

В Кузбассе рабочие погибли при обрушении шахт
фото: pixabey

В Кузбассе на шахтах в результате обрушения породы погибли пять человек. Также известно, что еще трое шахтеров получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии.

Также произошла авария на шахте в Коми, там обрушился надземный переход с угольным конвейером. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех горняков. Вероятная причина ЧП — нарушение техники безопасности.

ЕСт

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