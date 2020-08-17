В Кузбассе рабочие погибли при обрушении шахт

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17 августа 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

В Кузбассе на шахтах в результате обрушения породы погибли пять человек. Также известно, что еще трое шахтеров получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии.

Также произошла авария на шахте в Коми, там обрушился надземный переход с угольным конвейером. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырех горняков. Вероятная причина ЧП — нарушение техники безопасности.