Лучшие ТОСовцы Кубани отмечены краевыми наградами

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17 августа 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В четырех районах Кубани состоялись торжественные собрания по подведению итогов краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2019 году.

Старт циклу мероприятий дали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко, наградив в Славянске-на-Кубани лучших активистов-общественников из 12 муниципалитетов.

Вторым на очереди стал Новокубанский район, где чествовали не только лучших местных тосовцев, но и активистов из Белоглинского, Гулькевичского, Кавказского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новопокровского, Отрадненского, Тбилисского, Успенского районов и Армавира. Награды победителям вручил вице-спикер ЗСК Николай Петропавловский.

Серия торжественных мероприятий была продолжена в Туапсе. На сцене Городского дворца культуры руководителей органов ТОС – победителей краевого конкурса из Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Апшеронского, Туапсинского, Белореченского и Усть-Лабинского районов поздравил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.

Завершилось чествование активистов в станице Староминской. Награды тосовцам из Брюховецкого, Выселковского, Ейского, Каневского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Староминского, Тихорецкого и Щербиновского районов вручил заместитель председателя регионального парламента Сергей Усенко.

Всего Благодарности главы администрации (губернатора) Краснодарского края и Диплом ЗСК получили 132 руководителя органов ТОС из всех муниципальных образований.

В этом году впервые лучшим общественникам вручали Памятный знак ЗСК «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении». По поручению спикера регионального парламента Юрия Бурлачко награда была учреждена депутатами в январе. В этом году ее удостоились 27 тосовцев.

«Призовой фонд» конкурса, организуемого и проводимого при непосредственном участии комитета по вопросам местного самоуправления регионального парламента, составил более 46 миллионов рублей. За первые, вторые и третьи места победители получают свыше 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Эти средства выделяются из краевого бюджета. По условиям конкурса их можно направить на благоустройство территорий.