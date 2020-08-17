В центре Москвы француженка выпала из окна дома

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17 августа 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Женщину, которая упала с высоты, обнаружили в столичном районе Якиманка. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщили в ГУ МВД России по Москве. Девушку обнаружили с травмами от падения с высоты на улице Серафимовича, передает издание Вечерняя Москва.

Ее госпитализировали в одну из столичных больниц. Полицейские начали проверку по данному факту. Пострадавшей была гражданка Франции. Предположительно, она выпала из окна после распития спиртных напитков со знакомыми.