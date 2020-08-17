В Алтайском крае произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля
17 августа 2020, 15:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Пресс-служба МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила о серьезном ДТП. По предварительным данным, пять человек стали жертвами аварии.Водитель легкового автомобиля допустил выезд машины на встречную полосу дорожного движения.
Медики госпитализировали пострадавшего водителя большегруза. Находящиеся в салоне легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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