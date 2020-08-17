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В Алтайском крае произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Алтайском крае произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля
фото: pixabey

Пресс-служба МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила о серьезном ДТП. По предварительным данным, пять человек стали жертвами аварии.Водитель легкового автомобиля допустил выезд машины на встречную полосу дорожного движения.

Медики госпитализировали пострадавшего водителя большегруза. Находящиеся в салоне легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

ЕСт

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