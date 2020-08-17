В Иркутской области в деревне Кударейка на пруду утонули два жителя
17 августа 2020, 15:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района 15 августа на пруду утонули два жителя поселка Усть-Ордынский 2000 и 2001 годов рождения, приехавшие туда на отдых.
Молодые люди плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега. Когда к ним подплыл парень из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения. Позже на место выехали водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области и подняли тела погибших со дна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.