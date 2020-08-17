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В Иркутской области в деревне Кударейка на пруду утонули два жителя

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области в деревне Кударейка на пруду утонули два жителя
фото: pixabey

В деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района 15 августа на пруду утонули два жителя поселка Усть-Ордынский 2000 и 2001 годов рождения, приехавшие туда на отдых.

Молодые люди плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега. Когда к ним подплыл парень из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения. Позже на место выехали водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области и подняли тела погибших со дна. 

ЕСт

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