Территория вокруг ГЭС-2 станет частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки

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17 августа 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Основные работы по реставрации ГЭС-2, где создается музейно-образовательный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2», планируется завершить в 2020 году. Об этом в ходе осмотра работ в бывшей электростанции сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Один из крупнейших культурных центров Москвы создается за частные деньги. Все более и более приобретает реальные черты. Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы, в основном, закончены. Ведется благоустройство, прокладка внутренних инженерных систем. Благоустройство пешеходного моста также заканчивается, и даже появилась уже зеленая березовая роща. <...> Я надеюсь, до конца года все основные работы уже будут закончены, и после Нового года начнутся пуско-наладочные работы», - сказал Сергей Собянин.

Как доложил мэру президент фонда развития современной культуры «Виктория - Искусство быть Современным» (V-A-C), который является заказчиком создания музейно-образовательного комплекса, Леонид Михельсон, практически все работы уже завершены. «Планируем до конца года практически все работы закончить. Остались отделочные работы», - уточнил Михельсон.

Он отметил, что новый комплекс не ограничится музейно-выставочной функцией. В нем будут размещены и мастерские, и библиотека, и концертный зал на 450 мест, классы для обучения.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на месте бывшей электростанции на Болотной набережной будет создан Дом культуры «ГЭС-2». Он станет новым культурным пространством. Территорию вокруг него благоустроят. В проект вошли реконструкция Патриаршего пешеходного моста, благоустройство части Болотной набережной и создание нового спуска к реке.

Общая площадь музейно-образовательного комплекса составит около 40 тыс. кв. м. В комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. Центральным элементом комплекса будет реставрированное здание ГЭС-2 площадью 19 тыс. кв. м. В ходе реставрации зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид, воссоздадут башню с часами. На крыше установят солнечные батареи.

Часть бывшей электростанции, отдельно стоящее здание под названием «Своды», будет отведена под творческие мастерские - центр художественного производства. Сообщается, что в новом доме культуры будет создано около 500 рабочих мест. Окончание работ по реставрации запланировано на I полугодие 2021 года.

В рамках реконструкции Патриаршего пешеходного моста на участке между Берсеневской и Якиманской набережными запланировано устройство консольных трибун - амфитеатров, лестничных сходов и лифтов для маломобильных граждан. В подмостовом пространстве должны разместить общественно-культурные центры общей площадью 5,7 тыс. кв. м. Работы по реконструкции Патриаршего моста и благоустройству Болотной набережной планируется закончить в текущем году.