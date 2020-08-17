В Иркутской области погиб рыбак, полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая

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17 августа 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Спецслужбы разбираются в обстоятельствах несчастного случая в Ангарске, в результате которого погиб мужчина. Трагедия произошла днем 16 августа, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибший вместе со своим другом приехал порыбачить на искусственный водоем. Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он попытался забросить удочку и зацепил ее. От полученного удара током мужчина скончался на месте.