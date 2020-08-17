Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Иркутской области погиб рыбак, полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутской области погиб рыбак, полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая
фото: pixabey

Спецслужбы разбираются в обстоятельствах несчастного случая в Ангарске, в результате которого погиб мужчина. Трагедия произошла днем 16 августа, передает  пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибший вместе со своим другом приехал порыбачить на искусственный водоем. Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он попытался забросить удочку и зацепил ее. От полученного удара током мужчина скончался на месте. 

ЕСт

В мире

В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию

В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию

Приезд в Белоруссию российских граждан, задержанных там в конце июля, был частью сорвавшейся операции Службы безопасности Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью