На челябинском вокзале установили гигантский подстаканник
17 августа 2020, 14:34[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Фирменный подстаканник с вилкой и ложкой появился на железнодорожном вокзале Челябинска.
Необычный арт-объект — это своеобразный подарок от ЮУЖД пассажирам. «Подстаканник давно стал символом путешествий на поезде, а путешествие начинается с вокзала — говорит пресс-секретарь ЮУЖД Мария Барковская. — Надеемся, копия подстаканника порадует пассажиров и создаст им благоприятное настроение перед поездкой».
Двухметровый подстаканник решили установить в честь Дня железнодорожника и 55-летия вокзала на первом этаже здания. Теперь все жители города и пассажиры смогут сфотографироваться рядом с необычным арт-объектом.
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