На челябинском вокзале установили гигантский подстаканник

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17 августа 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

Фирменный подстаканник с вилкой и ложкой появился на железнодорожном вокзале Челябинска.

Необычный арт-объект — это своеобразный подарок от ЮУЖД пассажирам. «Подстаканник давно стал символом путешествий на поезде, а путешествие начинается с вокзала — говорит пресс-секретарь ЮУЖД Мария Барковская. — Надеемся, копия подстаканника порадует пассажиров и создаст им благоприятное настроение перед поездкой».

Двухметровый подстаканник решили установить в честь Дня железнодорожника и 55-летия вокзала на первом этаже здания. Теперь все жители города и пассажиры смогут сфотографироваться рядом с необычным арт-объектом.