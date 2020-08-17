С начала акции «Лучший друг» в Москве собрано 2,5 тонн кормов для бездомных животных

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17 августа 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи, которые приняли участие в акции «Лучший друг», собрали рекордное количество кормов в помощь приютам для бездомных животных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Это победа. Акция «Лучший друг», которая стартовала в Москве 3 августа, всего за полторы недели помогла собрать 2,5 тонн кормов для животных, которые содержатся в приютах столицы. И это далеко не все подарки, которые сделали жители столицы, откликнувшись на призыв московской «Единой России» и волонтерского движения DaDobro», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года.

«Идея праздника: создать такой день в году, когда каждый желающий сможет посетить приют для животных, чтобы выбрать себе питомца или же просто оказать посильную помощь животным. Эта идея - не откладывать добрые дела на завтра - нашла отклик у москвичей. Так, в 2019 году к проведению важной социальной акции подключилась партия «Единая Россия». В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» волонтеры партии в 40 городах России организовали посещения приютов для тысяч неравнодушных людей. В 2020 году подготовка к Международному дню бездомных животных стартовала заранее. Еще за две недели волонтеры объявили сбор пожертвований для животных: по всей Москве на базе окружных приемных «Единой России» открылись пункты приема помощи», - говорится в сообщении.

О том, как проводилась акция в столице, рассказали и члены партии.

«Люди несли не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, лежанки, домики для собак и кошек. Таких подарков - больше 1,5 тыс. И помимо этого около тысячи различных аксессуаров и одежды: комбинезоны для собак, ошейники, шлейки - они нужны сотрудникам приютов для работы с питомцами. Особая благодарность москвичам за гигиенические средства, которые необходимы животным в послеоперационный период: это одноразовые пеленки, простыни, ветошь, шампуни, средства от насекомых», - отметил секретарь МГРО партии «Единая Россия» Андрей Метельский.

По словам заместителя секретаря регионального отделения партии, депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, многие люди не знают, что необходимо приютам, поэтому волонтеры заранее подготовили список всех вещей, которые действительно нужны животным и сотрудникам питомников: от кормов до медикаментов, гигиенических средств и амуниции. Это, уточнил Щитов, помогло сориентироваться всем тем людям, которые ранее терялись и не участвовали в акции.

«Действительно, результат акции поражает воображение. Всего за 10 дней в рамках акции удалось собрать 2,5 тонн кормов, 1 тыс. 500 упаковок ветеринарных лекарств. Эти средства помогут больным животным, которые содержатся в приютах», - добавил он.

Депутат Московской городской думы Лариса Картавцева уверена, что акция поможет найти бездомным животным дом.

«День защиты бездомных животных - это еще один повод в обратить внимание на тех, за кого мы в ответе, ведь нашим четвероногим друзьям тоже требуется поддержка, помощь, а самое главное - забота. Есть животные, история которых пока не закончилась счастливо: тысячи бездомных кошек и собак ждут вашей поддержки. Но речь идет не только о кормах для питания, лекарствах, предметах первой необходимости. Прежде всего, они хотят найти свой дом, семью. Уверена, что это акция поможет встретиться настоящим друзьям!» - отметила Лариса Картавцева.

Волонтерская акция «Лучший друг» завершилась 15 августа. В этот день вся собранная помощь и подарки отправились в приюты для бездомных животных Москвы. Жители столицы любого возраста могли принять участие в акции: посетить приют, взять собаку или кошку на прогулку, а также забрать животное домой.