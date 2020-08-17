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Движение АУЕ запретили в России

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Движение АУЕ запретили в России
фото: человек в тюрьме, pixels.com

Верховный суд признал движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры в понедельник, 17 августа. 

«Сегодня Верховный суд Российской Федерации удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации и признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистским, а также запретил его деятельность», - пояснили RT в ГП.

Источник в правоохранительных органах отметил, что решение сможет быть обжаловано в течение 14 дней. Оно было принято по иску генерального прокурора Игоря Краснова. В ходе судебного заседания установлено, что АУЕ (запрещенная в РФ организация) является «хорошо структурированной и управляемой организацией» – молодежным движением экстремистской направленности.

БА

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