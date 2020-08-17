В Краснодарском крае 88 новых заболевших COVID за сутки

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17 августа 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За минувшие сутки, 17 августа в России подтвердились 4 892 новых случая заболевания COVID-19. Как сообщает пресс-служба Центра мониторинга ситуации с коронавирусом, на Краснодарский край из них приходится 88 случаев, соседнюю Ростовскую область — 127, республику Адыгея — 16, Крым — 45. Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах. Исключения в этот раз составили только Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В стране за прошлые сутки от коронавируса скончались 55 человек. Один из них — в Крыму, один — в Ростовской области. На Кубани за воскресенье летальных случаев не было зафиксировано. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в РФ стали 15 740 человек.

Выписали по выздоровлению из российских больниц за 16 августа 3 133 человека. 20 из них — на Кубани, 45 — в республике Адыгея.

«Несмотря на все усилия врачей, 143 пациента спасти не удалось. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких остаются 34 человека, а также четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации», - добавили в краевом минздраве.